Comitiva de Karina Milei abucheada en Corrientes

El rechazo tuvo lugar justo un día después del apedreamiento del coche del presidente en Lomas de Zamora

La secretaria de la Presidencia de Argentina (y hermana), Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron abucheados este jueves en la provincia de Corrientes cuando marcharon en apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón.

Los hechos ocurrieron justo un día después de que la comitiva de ella y el presidente Javier Milei fuera apedreada durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Ambos incidentes provocaron la evacuación de los políticos por parte de los equipos de seguridad.

Siembran vientos y cosechan tempestades: Karina Milei y Martin Menem son abucheados en Corrientes

pic.twitter.com/VqctHneCZX — Carlos Montero (@CMonteroOficial) August 29, 2025

Los manifestantes, incluyendo grupos que exigían mejores prestaciones por discapacidad, comenzaron a gritar y empujar a los participantes. Las fuerzas de seguridad trasladaron rápidamente a los funcionarios a un vehículo oficial.

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó una denuncia penal por el incidente de Lomas de Zamora, alegando “intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por complicidad criminal”. El gobierno busca una investigación judicial sobre la posibilidad de que el ataque haya sido organizado por partidos de la oposición. “Todo acto de violencia debe ser castigado con todo el peso de la ley”, se argumentó.

“Los kukas [término despectivo para los kirchneristas], faltos de ideas, recurrieron a la violencia una vez más. El 7 de septiembre y el 26 de octubre, digamos 'No más kirchnerismo' en las urnas”, declaró el presidente Milei.