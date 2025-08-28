Senado brasileño aprueba ley contra adultificación infantil en internet

Se creará un organismo para supervisar el cumplimiento de la nueva norma

El Senado brasileño aprobó este miércoles el llamado proyecto de ley contra la adultificación infantil en línea, que contempla la protección de los menores en entornos digitales. La iniciativa ya contaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados y está lista para su promulgación.

El pleno del Senado aprobó, la noche del miércoles 27, en una votación simbólica, el Proyecto de Ley 2628/2022, del senador Alessandro Vieira (MDB-SE), en sustitución del primer proyecto del diputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). La medida contó con un amplio apoyo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de la infancia y la adolescencia en Brasil.

Al regresar al Senado para su consideración final, el texto sufrió algunos ajustes editoriales definidos por el relator del plenario, el senador Flávio Arns (PSB-PR). Una de las novedades de la Cámara es la disposición que establece que la supervisión y las sanciones estarán a cargo de una autoridad nacional autónoma, una entidad de la administración pública encargada de supervisar, emitir normas y procedimientos, y velar por el cumplimiento de la nueva legislación.

Con 16 capítulos y 41 artículos, el texto exige que las plataformas digitales adopten medidas razonables para prevenir los riesgos de que niños, niñas y adolescentes accedan a contenido ilegal o considerado inapropiado para estos grupos de edad, como la explotación y el abuso sexual, la violencia física, la intimidación, el acoso, la promoción y comercialización de juegos de azar, las prácticas publicitarias predatorias y engañosas, entre otros delitos.

Además, la propuesta establece normas para la supervisión por parte de padres y tutores y exige mecanismos más fiables para verificar la edad de los usuarios de redes sociales, que actualmente se realiza principalmente mediante autodeclaración.

La ley también regula el uso de la publicidad, la recopilación y el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, y establece normas para los juegos electrónicos, prohibiendo la exposición a los juegos de azar. El incumplimiento de las obligaciones legales conllevará sanciones que van desde advertencias, multas cuantiosas, suspensión temporal de actividades e incluso la prohibición permanente, según se explicó.

“A veces, aprobamos proyectos de ley aquí y, con razón, escuchamos críticas de la sociedad por legislar de espaldas a la ciudadanía. A menudo, de hecho, estas críticas están bien fundadas. Pero en este caso, es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es escuchar a la sociedad e identificar sus principales problemas. Y hoy, en todo el mundo, el entorno digital es un problema. Es un problema especial, sobre todo para este grupo tan sensible: los niños, niñas y adolescentes”, declaró el senador Vieira. (Fuente: Agencia Brasil)