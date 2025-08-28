Último partido internacional de Messi en casa está a solo unos días

“No sé qué pasará después” del jueves, admitió Messi

El astro argentino del fútbol ​​Lionel Messi confirmó que su próximo partido clasificatorio sudamericano para el Mundial contra Venezuela, el 4 de septiembre, será su último encuentro en casa con la selección nacional.

El delantero del Inter Miami afirmó que será una ocasión “muy especial”, con su familia presente para compartirla con él. También mencionó que no está seguro de qué sucederá después de este partido, insinuando que podría ser una de sus últimas apariciones oficiales en su país.

Messi ha jugado hasta la fecha 193 partidos con la selección nacional, anotando 112 goles, y ha ganado cuatro títulos importantes, incluyendo el Mundial de Catar 2022.

El capitán argentino hizo este anuncio tras liderar a su club a la victoria sobre Orlando, asegurando así un puesto en la final de la Leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de las eliminatorias. No sé si habrá amistosos o más partidos después”, dijo Messi.

“Pero será un partido muy especial, por eso estará mi familia conmigo: mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan venir. Lo vamos a disfrutar así, y después, no sé qué pasará”.

Messi, nacido en Rosario, tiene 38 años y sigue deslumbrando a la afición del Inter Miami en 2025, con 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos. Sin embargo, solo ha jugado dos veces con Argentina este año.