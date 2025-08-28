Filtran más audios que vinculan a Karina Milei con escándalo Andis

Saben que la vicepresidente Villarruel no roba, reconoce Spagnuolo en las grabaciones

El canal de streaming Carnaval difundió este miércoles en Argentina nuevas grabaciones del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en las que acusa a la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei de estar involucrada en una trama de corrupción.

Spagnuolo mencionó que Karina Milei recibía sobornos de las prestaciones por discapacidad, mientras se quejaba de su propio salario, sugiriendo que los funcionarios necesitan “sacar dinero de algún lado” para llegar a fin de mes. El exfuncionario afirmó que las irregularidades bajo su órbita eran más graves que las cometidas por administraciones anteriores, después de que se ordenara a los proveedores que subieran sus precios y entregaran el dinero a “la oficina del presidente”.

Asimismo, Spagnuolo menciona haber recibido mensajes de WhatsApp de Karina Milei, quien, según él, caería en desgracia debido al escándalo. También señaló que muchos funcionarios nombrados por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habían renunciado debido a sus bajos salarios en medio de los tan publicitados recortes presupuestarios de Milei.

Por otro lado, “saben que [la vicepresidente] Victoria [Villarruel]. no roba”, se escucha decir a Spagnuolo al criticar otros nombramientos “malversaban fondos de mi agencia”.

“Pusieron a un tipo a cargo de mis finanzas, un delincuente... Es un delincuente que estuvo en el gobierno de [el expresidente Mauricio] Macri y se fue, pero cuando se fue, se fue con quejas y se llevó los discos duros de las computadoras”, agregó.

En cuanto al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, Spagnuolo enfatizó que él no estaba involucrado, “pero toda su gente sí”.

Además, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) comentó en un mensaje grabado desde su arresto domiciliario reproducido durante un mitin de campaña en Pilar por su hijo, el diputado Máximo Kirchner, que “siempre es culpa de los Kukas [término despectivo para los kirchneristas]”, señalando cómo el partido gobernante La Libertad Avanza intentaba distanciarse de la controversia en curso. Insistió en que la gente escuchó estas acusaciones del propio abogado de Milei (Spagnuolo), a quien este nombró para la Andis. El mandatario ha negado las acusaciones, tildando a Spagnuolo de mentiroso y prometiendo demandarlo.