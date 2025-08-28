Falklands, zafra del calamar Loligo continúa ‘aunque pende la amenaza del cierre’

La zafra del calamar Loligo permanece operativa para alivio de la industria de pesca de las Islas Falkland y sus socios españoles, según lo informado por el Sub Director del Departamento de Recursos Naturales, Matt Jenkins. Aunque puntualizó que aun pende una significativa amenaza de cierre temprano de dicha pesquería y por tanto de la zafra.

Jenkins así se lo confirmo a las empresas pesqueras de las Islas, confirmando además, como había adelantado la prensa de Galicia, que habrá informes dos veces por semana, martes y viernes, sobre las condiciones de la biomasa de dicha especie, la cual está siendo monitoreada de forma continua.

La prensa de Vigo publicó que la flota gallega de calamar continuará a operar tras la actualización de la biomasa semanal sobre el estado de biomasa de la especie.

La noticia por ahora alentadora se cumple tras el momento de incertidumbre total después del desplome de los niveles de captura desde 29.735 toneladas al iniciarse la zafra, a las 14.722 toneladas, “lo que hace temer un cierre anticipado similar al del año pasado.”

La comunicación de las autoridades de Falklands se enmarca en el nuevo sistema de control implantado, que sustituye los avisos con varios días de margen por revisiones bisemanales del stock: cada martes y viernes por la tarde, salvo que se detecten “cambios drásticos” en la evolución. (Fuente Penguin News)