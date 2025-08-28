Comitiva de Milei apedreada por manifestantes

Los manifestantes estaban indignados por las recientes acusaciones de corrupción que involucran a la hermana de Milei

La comitiva del presidente Javier Milei fue apedreada este miércoles durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, en la periferia sur de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), antes de las elecciones federales de mitad de término del 7 de septiembre en la provincia más grande y poblada de Argentina.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que ningún miembro del entorno de Milei resultó herido por las piedras, botellas y plantas que les lanzó un grupo de manifestantes. “La comitiva que transportaba al Presidente de la Nación fue atacada con piedras. Nadie resultó herido”, escribió Adorni en redes sociales. Sin embargo, se informó que una simpatizante libertaria resultó afectada en sus costillas y trasladada en ambulancia, según AFP.

WATCH: Argentina president Javier Milei escorted away from a public event after crowd violence. pic.twitter.com/QRN0G8Yz1e — Clash Report (@clashreport) August 27, 2025

El ataque se produjo en medio de un escándalo de corrupción que involucra a la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei, quien presuntamente recibió sobornos por la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El partido La Libertad Avanza de Milei condenó el ataque, afirmando que era una muestra de desesperación del kirchnerismo, dados los logros del Gobierno. “Cuando no hay argumentos, se recurre a la violencia”, sostuvo.

El vehículo presidencial fue evacuado de inmediato mientras simpatizantes de ambas facciones políticas se enzarzaban en una riña en medio de pancartas que decían “Fuera Milei de Lomas de Zamora”.

Respecto a las acusaciones de Diego Spagnuolo, el exdirector de la Andis que fue destituido, Milei había declarado a la prensa antes de llegar a Lomas de Zamora que “todo lo que dice es mentira” y que “lo vamos a llevar a juicio y demostrar que mintió”.

Asimismo, Adorni se refirió a “un modelo de violencia que solo los cavernícolas quieren” e insistió en que el gobierno de Milei había reducido la pobreza del 52% al 31%.