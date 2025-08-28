Colombia y Guyana firman Memorando sobre defensa aérea

El documento fue firmado en Georgetown por el brigadier guyanés Omar Khan y el general de la Fuerza Aérea colombiana Luis Carlos Córdoba Avendaño

La Fuerza de Defensa de Guyana (FDG) y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) para impulsar la cooperación en vigilancia aérea y seguridad regional.

El acuerdo, suscripto esta semana en Georgetown por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de la FDG, Brigadier Omar Khan, y el Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, General Luis Carlos Córdoba Avendaño, se centrará en la lucha contra las actividades ilícitas y el fortalecimiento del conocimiento de la situación.

Esta alianza permitirá a ambas naciones compartir experiencias, capacitación y tecnología para detectar y responder mejor a las amenazas. Se lo considera un paso clave para modernizar la FDG y fortalecer la seguridad regional.

Khan lo describió como un paso importante para impulsar la agenda de defensa de su país, a la vez que mejora la capacidad de la FDG para proteger la soberanía nacional y contribuir a una región más segura.

Por su parte, Córdoba Avendaño enfatizó el valor de las alianzas regionales para abordar desafíos comunes, destacando los beneficios de una mayor cooperación, intercambio de información y coordinación entre ambas naciones.

La firma contó con la presencia de una delegación de alto nivel de la Fuerza de Defensa de Guyana, lo que resaltó el compromiso del país con el fortalecimiento de la capacidad de defensa y las alianzas regionales.

En representación de Colombia estuvieron el embajador Graybern Livingston y otros altos funcionarios militares y diplomáticos, lo que reflejó el firme apoyo al acuerdo.