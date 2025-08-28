Caso Nisman: Fiscal y juez acusados de negligencia

En el departamento donde vivía Nisman no encontraron ni una sola huella dactilar suya

La exfiscal argentina Viviana Fein y el juez Manuel De Campos fueron acusados de graves irregularidades en el manejo de la escena del crimen donde murió el exfiscal de la AMIA, Alberto Nisman, según se anunció este miércoles en Buenos Aires.

El fiscal federal Eduardo Taiano alegó en su presentación ante el juez federal de la Ciudad de Buenos Aires Julián Ercolini que Fein y De Campos actuaron con negligencia en la preservación de la evidencia en el departamento de Nisman en el barrio de Puerto Madero.

Los cargos se presentaron más de 10 años después de que Nisman fuera encontrado muerto el 18 de enero de 2015, a pocos días de que acusara a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Según Taiano, la escena del crimen estaba plagada de graves y evidentes irregularidades, y la actuación de funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad destruyó o alteró evidencia crucial. La acusación señala que la falta de control en el lugar de los hechos permitió el paso de al menos 88 personas por el inmueble de tres habitaciones. Los agentes no encontraron ni una sola huella dactilar de Nisman, pero sí la de un agente de la Prefectura Naval que custodiaba el lugar. El prestigioso perito Osvaldo Raffo describió la situación como la acción de una manada de búfalos.

Taiano sostiene que la muerte de Nisman fue un homicidio motivado por su trabajo y su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán. Los nuevos cargos amplían los cargos previos presentados contra funcionarios, incluido el exsecretario de Seguridad Sergio Berni.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio, y su muerte fue motivada por su trabajo en la UFI-AMIA y, específicamente, por sus acciones relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, se lee en un informe de 56 páginas sobre la investigación de Taiano, que ahora se centra en los servicios de inteligencia del Ejército bajo el mando del general ultrakirchnerista César Milani.