Anuncian viaje de Milei a Paraguay el próximo mes

Milei concede gran importancia a la relación con Paraguay y el presidente Peña, explicó Nielsen

El embajador de Argentina en Asunción, Guillermo Nielsen, anunció este miércoles durante una reunión con el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, que el presidente Javier Milei visitará el país vecino los días 15 y 16 de septiembre.

Nielsen insistió en que la duración del viaje del líder libertario demuestra la importancia que Milei otorga a la relación entre ambos países y su colega paraguayo, Santiago Peña. Será la segunda visita oficial de Milei a Paraguay, tras la de abril de este año.

“Disculpen la demora. La reunión fue excelente, desde mi experiencia y perspectiva. Pero, en realidad, todas las reuniones en Paraguay son muy buenas porque hay una buena relación”, declaró Nielsen a la prensa tras el encuentro con Núñez.

“Hay una buena relación con la gente, hay mucho respeto y mucho más. ¡Imagínense! El senador también estudió medicina en Argentina; se crean muchos vínculos, aunque sea un diálogo breve; estas cosas ayudan a avanzar mucho más rápido”, añadió.

El tema principal de la conversación fue “la próxima visita del presidente Milei, así que hablamos, y lo dejo ahí. Todavía no hay fecha... No puedo, no, sí, hay una fecha”, dijo inicialmente, y luego aclaró: “En principio, será el 15 y 16 de septiembre”, lo que “demuestra la importancia que el presidente Milei concede a la relación con Paraguay y a la relación con Santiago Peña. Eso está fuera de toda duda, ¿no?”, explicó Nielsen.

Milei realizó su primera visita oficial a Paraguay el 9 de abril, cuando él y Peña expresaron su disposición a impulsar una agenda bilateral centrada en el desarrollo económico, la libertad como valor compartido y la integración regional.