Prorrogan alistamiento voluntario para venezolanos

“¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!”, insistió Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha extendido su iniciativa “Llamado a las Armas”, brindando a los ciudadanos la oportunidad de alistarse los días 29 y 30 de agosto en la milicia bolivariana para defender la soberanía y la paz del país.

La iniciativa, que comenzó el fin de semana pasado bajo el lema “#YoMeAlisto”, se describe como el “primer paso para activar el Sistema de Defensa Nacional, como lo manda nuestra historia de libertad y las leyes de la República”.

Las acciones de Maduro responden a lo que él llama “amenazas” de Estados Unidos, incluyendo un fuerte despliegue militar en el Caribe. Washington ha declarado que sus operaciones navales tenían como objetivo el narcotráfico, específicamente las rutas vinculadas al “Cártel de los Soles”, una organización que se cree está compuesta por la cúpula del gobierno venezolano.

En un mensaje transmitido por radio y televisión, Maduro acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de liderar “planes belicistas” contra Venezuela y lo describió como una figura poderosa en Washington que está “planeando una guerra psicológica y política” contra su país.

El líder bolivariano también advirtió que la “locura y el extremismo” de Rubio podrían llevar al peor escenario posible con la administración Trump. Asimismo, Maduro insistió en que Estados Unidos era un “estado imperialista y belicista” que busca imponer su dominio global.

En este escenario, Maduro elogió que ”el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia son hoy más fuertes que nunca“ porque cuentan con un pueblo valiente, patriota y combativo: ”Hemos visto al mundo admirarnos, como gente común de todas las edades alistada en masa para defender su tierra y su patria”.