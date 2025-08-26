Brasil y Nigeria firman acuerdos bilaterales

Lula y Tinubu se comprometieron a revitalizar el comercio entre ambos países

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo nigeriano, Bola Tinubu, firmaron una serie de acuerdos esta semana en el Palacio de Planalto durante la visita de Estado del líder africano.

Lula insistió en que su país desea ampliar el comercio con Nigeria y destacó la importancia del libre comercio en un momento en que el proteccionismo y el unilateralismo resurge en todo el mundo. También expresó su preocupación por el desarrollo de África.

Asimismo, el jefe de Estado sudamericano señaló que el comercio de su país con Nigeria había experimentado una marcada caída en la última década, de 10.000 millones de dólares en 2014 a 2.000 millones de dólares el año pasado. Nigeria es el cuarto socio comercial más importante de Brasil en África.

“En este momento, cuando el proteccionismo y el unilateralismo resurge, Nigeria y Brasil reafirman su compromiso con el libre comercio y la integración productiva. Mantenemos nuestro compromiso con la construcción de un mundo pacífico, libre de imposiciones hegemónicas”, enfatizó Lula. Entre las posibles áreas de cooperación, Lula mencionó la agricultura, el petróleo y el gas, los fertilizantes, la aviación y la maquinaria. Actualmente, las principales exportaciones de Brasil incluyen azúcar y melaza (74%), mientras que las importaciones se concentran en fertilizantes (48%) y petróleo y sus derivados (48%).

El presidente Tinubu, a su vez, afirmó que Nigeria cuenta con una población muy joven dispuesta a intercambiar ideas y aprovechar las oportunidades. “Saben que Brasil tiene los recursos que necesitamos”, subrayó.

Nigeria está interesada en la producción industrial de medicamentos genéricos, ya consolidada en Brasil, y en alianzas con Petrobras para la exploración de gas natural. “Somos el tercer mayor productor de petróleo de África, y esto no está generando actividades comerciales valiosas como debería”, afirmó.

El país es uno de los principales socios de Brasil en África tras 65 años de relaciones bilaterales.

Durante la visita del lunes, se firmaron cinco acuerdos. Uno de ellos se refería a la aviación civil, para establecer y operar servicios aéreos entre ambos territorios. Se aprobó el lanzamiento de un vuelo directo entre São Paulo y Lagos, ciudad costera de Nigeria. El vuelo será operado por Air Peace, la aerolínea más grande de Nigeria.

También se firmaron memorandos de entendimiento para la capacitación de diplomáticos, consultas políticas sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales, y entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el Banco de Agricultura de Nigeria (BoA) de Nigeria para la promoción del comercio y la inversión.

Además, ambos países también firmaron un memorando de cooperación en ciencia, tecnología e innovación para promover la colaboración efectiva en investigación sobre biotecnología y bioeconomía, ciencias oceánicas, ecosistemas de innovación, energía, desarrollo espacial, transformación digital y desarrollo de materias primas.

En su declaración, Lula anunció que, este semestre, Brasil designará un agregado de la Policía Federal en Nigeria. “La preocupación por la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico internacional también fue el tema central de nuestra reunión de hoy”, añadió. “Una de las consecuencias perversas de la globalización es la coordinación de grupos criminales a través de las fronteras nacionales. Ningún país puede combatir la delincuencia nacional por sí solo. La delincuencia está evolucionando a un ritmo sin precedentes, lo que requiere una acción multilateral urgente y coordinada”, continuó Lula. (Fuente: Agencia Brasil)