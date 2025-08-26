Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

El Gobierno de Milei buscó aunar esfuerzos con socios regionales y multilaterales contra la delincuencia

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei designó este martes al Cártel de los Soles como organización terrorista y lo inscribió en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la inclusión de la organización criminal transnacional conocida como el Cártel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”, informó el Gobierno en un comunicado.

Esta decisión de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia se basó en informes sobre la participación de la organización en actividades ilegales transnacionales como el narcotráfico y el contrabando. Se adoptó tan solo tres días después de que Paraguay hiciera lo propio.

Buenos Aires ahora puede aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo. La medida busca fortalecer la lucha del país contra el financiamiento del terrorismo, mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad y evitar convertirse en un nicho para transacciones ilícitas.

Asimismo, el gobierno libertario buscó profundizar la coordinación con socios regionales y multilaterales para lograr la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, según se explicó.