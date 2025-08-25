Líder guerrillero abatido por fuerzas colombianas

Dumar era considerado uno de los aliados más fieles de Mordisco

Un operativo militar en El Retorno, Colombia, este domingo resultó en la muerte de Willinton Vanegas Leyva, también conocido como “Dumar” o “Chito”. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, Dumar era un alto líder de la “facción Martín Villa”, perteneciente al grupo disidente de las FARC conocido como Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco.

”Este criminal, con 15 años de prontuario y orden de captura por concierto para delinquir agravado, fue responsable de acciones armadas en las que murieron cuatro héroes de la patria en Argelia (Cauca, 2024)“, declaró el ministro en X.

El líder guerrillero abatido ”tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico“ en los departamentos de Meta y Guaviare ”para fortalecer a las disidencias y expandir su aparato criminal”, añadió.

Dumar era considerado uno de los aliados más leales de Mordisco. Llevaba 15 años delinquiendo y era buscado por diversos delitos, incluyendo concierto para delinquir agravado.

La operación, un esfuerzo conjunto del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, también resultó en la muerte de otro guerrillero y la captura de otros seis.

Según el Ministro de Defensa, Dumar fue responsable de la muerte de cuatro soldados en un atentado ocurrido en 2024 en Argelia, Cauca. También se le encomendó establecer rutas de narcotráfico en los departamentos de Meta y Guaviare para fortalecer la red criminal del EMC.

El gobierno declaró que la muerte de Dumar representó un duro golpe para las operaciones del EMC, en particular para su capacidad de expansión y mantenimiento del mando. Esta operación siguió a otros éxitos recientes contra el grupo, incluyendo la captura del hermano de Iván Mordisco, Luis Vera Fernández, el 22 de agosto.

El anuncio del ministro se produce apenas tres días después de dos atentados separados, atribuidos a disidentes de las FARC, que dejaron 19 muertos y aproximadamente 80 heridos en Antioquia y Cali. El gobierno culpó a los disidentes liderados por Iván Mordisco del atentado con camión bomba que explotó en Cali, cerca de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, dejando seis muertos y 79 heridos. El otro ataque ocurrió en una zona rural de Amalfi (Antioquia), donde un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado, dejando trece agentes muertos y cuatro heridos.