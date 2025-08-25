La persona viva más longeva cumple 116 años

Ethel sucedió a una monja brasileña como la persona viva de mayor edad

Ethel Caterham, británica nacida el 21 de agosto de 1909, se ha convertido en la persona viva más longeva del mundo tras celebrar su 116.º cumpleaños. Obtuvo este título tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas en abril. De carácter independiente, condujo hasta los 97 años y jugó al bridge en su vejez. Ethel nació en Shipton Bellinger, Hampshire, el 21 de agosto de 1909.

La vida de Caterham ha abarcado períodos históricos cruciales, incluyendo los reinados de seis monarcas británicos. Vivió en diversos lugares como India, Hong Kong y Gibraltar con su esposo, un oficial del ejército. También sobrevivió a la COVID-19 a los 110 años. Atribuye su longevidad a una actitud positiva, a escuchar a los demás y a una vida sin discusiones. Celebró su cumpleaños en Surrey, Inglaterra, en un evento discreto en su residencia de ancianos en Lightwater, donde pasó el día “a su propio ritmo” con su familia. “Ethel y su familia están muy agradecidos por todos los amables mensajes e interés mostrados al celebrar su 116.º cumpleaños... ¡El rey puede ser su única concesión, comprensiblemente!”, declaró la institución en un comunicado.

El récord también fue destacado por Guinness World Records, que la felicitó públicamente: “¡Feliz cumpleaños, Ethel Caterham! Honramos tu trayectoria de récord y te deseamos todo lo mejor en tu 116.º cumpleaños”.

Junto con su esposo, fallecido en 1976, tuvo dos hijas, Gem y Anne, criadas en Inglaterra, que fallecieron a principios de 2000 y 2020. Actualmente tiene tres nietas y cinco bisnietos. “La familia es lo más importante en la vida; poder dejar recuerdos para tus hijos y nietos”, declaró en una de sus entrevistas con medios locales.