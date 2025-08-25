Gobierno paraguayo desaconseja viajar a Venezuela

Asunción no tiene representación diplomática ante el régimen bolivariano y, por lo tanto, no puede asistir a los ciudadanos paraguayos que pudieran necesitarlo

El Gobierno paraguayo, presidido por Santiago Peña, emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos, recomendándoles evitar Venezuela o abandonar el país lo antes posible, considerando que Asunción no cuenta con embajada ni consulado en ese territorio y, por lo tanto, su capacidad para asistir a personas en situación de necesidad es limitada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay recomendó a los ciudadanos paraguayos evitar viajar a la República Bolivariana de Venezuela, dada la compleja situación institucional y de seguridad en ese país.

“Se recomienda a los ciudadanos paraguayos que se abstengan de viajar a ese país debido a la delicada situación que atraviesa actualmente”, declaró la agencia en un comunicado.

Esta advertencia se suma a las medidas preventivas que el Ejecutivo ha venido adoptando en relación con los países considerados de riesgo, para proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

En este contexto, el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro llevó a cabo con éxito durante el fin de semana el alistamiento voluntario de ciudadanos dispuestos a defender al régimen chavista de una posible operación militar de Estados Unidos.

Washington envió una flotilla a aguas cercanas del Mar Caribe, lo que impulsó a Maduro a pronunciar una serie de discursos en los que destacó la ilegalidad de la injerencia extranjera en los asuntos de otros países.

Los venezolanos siguen saliendo a las calles en una muestra de compromiso con su gobierno, participando masivamente en cada evento organizado por representantes de la Revolución Bolivariana.

Según fotografías viralizadas en internet, la población venezolana no se deja intimidar por el despliegue imperialista ni por los informes contradictorios que circulan a nivel nacional sobre la inminencia de un ataque.