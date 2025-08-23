Uruguay celebra el centenario del Palacio Legislativo con nueva iluminación

Montevideo inauguró este viernes un moderno sistema de iluminación para el Palacio Legislativo, en el marco de los festejos por los 100 años del emblemático edificio que alberga al Parlamento. Más de 250 luminarias LED fueron instaladas en su exterior, con tecnología de bajo consumo y control automatizado.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, destacó que la iniciativa “resalta al Palacio como casa de la democracia” y lo convierte en “un faro de luz” para el país. “Creemos que es un aporte al imaginario colectivo del Uruguay y un símbolo de nuestro abrazo a los mejores valores de la democracia”, señaló.

Cosse explicó que la iluminación es permanente, programable y adaptable a distintos eventos nacionales e internacionales. “El Palacio puede vestirse con diferentes luces y acompañar momentos relevantes de la ciudad y del mundo”, afirmó.

Además, la presidenta de la Asamblea General recordó que el edificio, único en Uruguay con una vista de 360 grados, siempre tuvo vocación de atractivo turístico. Con esta obra, dijo, también se busca “darle otra vida al barrio, construyendo espacio público”.

El proyecto fue realizado con la colaboración de técnicos de la Intendencia de Montevideo y funcionarios del Parlamento. “Todavía pueden faltar algunos ajustes de ingeniería, como aumentar la intensidad, pero ya es un paso histórico”, reconoció Cosse.