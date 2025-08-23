Maduro afirma que Venezuela es una patria inexpugnable

La riqueza de Venezuela reside en sus valores morales, afirmó Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, insistió este viernes ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que su país es una “patria inexpugnable”, que “nada ni nadie tocará”. También subrayó que la verdadera riqueza reside en los valores “morales, espirituales y éticos”.

Hizo estas declaraciones en respuesta a la presencia de buques de guerra estadounidenses en la zona, supuestamente para combatir el narcotráfico, a pesar de lo cual Maduro convocó a todos los venezolanos esta semana a unirse a las milicias bolivarianas para defender la soberanía del país del imperialismo de Washington.

“Solo hay una bandera que nos cobija: amarilla, azul y roja, y esta patria es inexpugnable. A Venezuela nadie la tocará, nada ni nadie la tocará, que lo oigan, Venezuela se respeta, y quien no respeta a su familia y a su tierra no se respeta a sí mismo”, declaró Maduro.

“En este acto especial de encuentro y unidad, estamos aquí para defender el sagrado derecho a la autodeterminación, el pleno ejercicio de la soberanía y el disfrute de la paz que hemos logrado”, añadió.

“Nuestra bandera original de la Primera República, portada por los ejércitos libertadores, fue un mensaje claro a los imperios, donde Bolívar siempre estuvo a la vanguardia para defender la soberanía del país y del pueblo de Venezuela, y eso creó incertidumbre entre las tropas coloniales. Esto es parte de nuestra historia espiritual y política y de nuestra firmeza, y quien no siente a Bolívar no entiende este país. Podrán tener una cédula de identidad venezolana, pero si no sienten a Bolívar, si no sienten la libertad, su alma está muerta. Este no es momento para diferencias políticas ni colores”, argumentó también.