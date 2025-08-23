El padre del senador Uribe Turbay toma la posta de su hijo

Uribe Londoño conoce bien la historia de violencia del país

Miguel Uribe Londoño, de 79 años y padre del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, anunció este viernes que cubrirá la vacante de su hijo en las primarias presidenciales del partido conservador Centro Democrático. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto tras recibir disparos durante un acto de campaña en junio.

Uribe Londoño fue recibido en el proceso de selección por el partido, que planea elegir a un candidato definitivo a finales de 2025 o principios de 2026. En el funeral de su hijo, Uribe Londoño invocó la memoria de su difunta esposa, Diana Turbay (madre de Miguel Uribe Turbay), quien también fue asesinada violentamente, y se comprometió a buscar justicia.

“Hoy, 34 años después, esta violencia absurda también me ha arrebatado a ese mismo niño que se convirtió en un buen hombre, un esposo amoroso, un padre ejemplar y un líder honesto y valiente: Miguel Uribe Turbay. Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el hijo de cuatro años de Miguel, que su padre también fue asesinado”, dijo entonces, al tiempo que advirtió que el asesinato de su hijo “no prescribe”.

“Dedicaremos todos nuestros esfuerzos a garantizar que, más temprano que tarde, la justicia caiga sobre los verdaderos responsables”, prometió.

“Hay culpables y responsables de esta guerra, lo sabemos. No tenemos duda de dónde proviene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara y decir: ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! No podemos quedarnos resignados y pasivos”, añadió.

“El Partido Centro Democrático y sus candidatos presidenciales dan la bienvenida al Sr. Miguel Uribe Londoño, quien, a partir de hoy, ingresa al proceso de selección de candidato presidencial”, informó el partido en un comunicado.

“El Sr. Uribe Londoño informó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que se incorpore al proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático en ausencia de su hijo”, agregó.

El candidato elegido a finales de este año participará posteriormente en una consulta el 8 de marzo para elegir a un candidato único de la unidad democrática popular para reconstruir la senda democrática del país, explicó asimismo el comunicado.

Los cinco candidatos presidenciales del partido para las elecciones de 2026 son Paloma Valencia Laserna, María Fernanda Cabal, Paola Holguín Moreno, Andrés Guerra Hoyos y Miguel Uribe Londoño, según se confirmó.