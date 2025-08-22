Paraguay declara al Cártel de los Soles como “organización terrorista”

Peña señaló que Washington era un aliado estratégico

El presidente paraguayo, Santiago Peña, firmó un decreto que declara oficialmente al Cártel de los Soles como “organización terrorista internacional”, según se anunció en Asunción. El Gobierno argumentó que la medida resalta su compromiso con la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la soberanía nacional.

Esta decisión se produce después de que Estados Unidos calificara al Cártel de los Soles como “Entidad Terrorista Global Especialmente Designada” el pasado 25 de julio. Paraguay se convirtió en el tercer país en hacerlo, después de Ecuador.

El gobierno republicano de Donald Trump ha vinculado a este grupo con altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Nicolás Maduro, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El decreto se emitió a petición del Senado paraguayo y coincidió con la visita de una delegación estadounidense.

“La organización criminal transnacional conocida como el Cártel de los Soles queda designada como organización terrorista internacional”, declaró el documento. El Estado paraguayo tiene la obligación de redoblar sus esfuerzos para combatir y prevenir la delincuencia transnacional “desde una perspectiva integral y multidimensional”, argumentó, al tiempo que consideró a Washington un “aliado estratégico”.

El gobierno chavista de Caracas ha rechazado estas acusaciones, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que todo no era más que una invención de Estados Unidos.