Grau es el nuevo Ministro de Hacienda de Chile

El presidente chileno Gabriel Boric Font nombró este jueves a Nicolás Grau, ex Ministro de Economía, como nuevo Ministro de Hacienda, tras la renuncia de Mario Marcel ese mismo día. Mientras tanto, Álvaro García fue elegido para reemplazar a Grau. Ignacia Fernández, ex Subsecretaria de Agricultura, asumió el cargo de Ministra de Agricultura en sustitución de Esteban Valenzuela.

En su primer discurso, Grau enfatizó su compromiso con la “responsabilidad fiscal” y afirmó que continuaría la labor de su predecesor. También destacó el desafío de crear más y mejores empleos, especialmente para las mujeres.

García fue Secretario de Estado durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

Fernández dejó recientemente el gobierno de Boric para sumarse a la fallida candidatura presidencial de la ex Ministra del Interior Carolina Tohá, quien además reconoció una relación sentimental con Marcel.

“Nuestro principal reto es la responsabilidad fiscal”, explicó Grau, señalando que se sentía “muy honrado de asumir esta importante responsabilidad, y estoy lleno de energía y listo para llevar a cabo la tarea que se me ha encomendado”.

Asimismo, se comprometió a “contener el gasto, mejorar las instituciones y asegurar unas finanzas públicas que permitan un desarrollo equilibrado y a largo plazo en el país”.

“Nuestra economía puede generar más empleos de calidad y, de esta manera, reducir el desempleo, específicamente en algunos sectores muy relevantes de la población, como el desempleo femenino. Y para ello, vamos a trabajar con más ahínco que hasta ahora”, señaló.