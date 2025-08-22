Falklands confirman cambio temporal de escala en Argentina para vuelos de LATAM

Los pasajeros no argentinos deberán cumplir con los requisitos migratorios bajo su propia responsabilidad

El Gobierno de las Islas Falkland (FIG) anunció que el Aeropuerto de Ushuaia reemplazará temporalmente a Río Gallegos como escala argentina del vuelo semanal de LATAM entre Chile y las Islas, debido a reparaciones en la pista de Río Gallegos previstas del 1 de septiembre al 23 de diciembre de 2025.

En el marco del Acuerdo de 1999, el servicio de LATAM debe realizar dos escalas mensuales en Argentina, una en cada dirección. Con el cierre de Río Gallegos, el FIG confirmó que ocho vuelos —cuatro hacia el norte y cuatro hacia el sur— harán escala en Ushuaia.

“Esta decisión garantiza la continuidad del servicio durante el período clave del verano”, señaló la Asamblea Legislativa, al tiempo que subrayó que las escalas deberán volver a Río Gallegos una vez concluidas las obras.

LATAM aseguró que el cambio no afectará tarifas, horarios ni tiempos de vuelo. Los pasajeros que continúen hacia Punta Arenas o Mount Pleasant podrán permanecer a bordo durante la escala en Ushuaia, sin necesidad de trámites migratorios o aduaneros.

Al igual que en Río Gallegos, se podrán adquirir boletos desde y hacia Ushuaia, aunque los pasajeros no argentinos deberán cumplir con los requisitos migratorios bajo su propia responsabilidad.