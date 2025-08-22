Falklands confirman cambio temporal de escala en Argentina para vuelos de LATAM

Una aeronave del vuelo semanal de LATAM desde Punata Arenas estacionada en el aeropuerto de MPA en Falklands,

Ushuaia en Tierra del Fuego será el aeropuerto alternativo de escala en Argentina, a partir de setiembre, en el vínculo aéreo semanal que realiza LATAM a las Islas Falkland. Ello responde al hecho que el gobierno de las Islas Falkland fue informado que entre setiembre y hasta el 23 de diciembre, la escala normal en Argentina, el aeropuerto de Rio Gallegos, estará sometido a tareas de reparación y mantenimiento en sus pistas de aterrizaje, y era necesario establecer una terminal alternativa.

El gobierno de las Islas, FIG, también recordó ante la nueva situación, que como parte del acuerdo alcanzado en 1999, al vuelo semanal de LATAM a las Islas desde Chile, se le requiere hacer dos escalas mensuales en territorio argentino y según lo establecido en Rio Gallegos, uno en cada dirección.

FIG agregó que los integrantes de la Asamblea Legislativa, gobierno autónomo de las Islas, estuvieron de acuerdo con la propuesta del aeropuerto de Ushuaia, como punto de escala temporal.

FIG también informó que a solicitud propia, se solicitó a LATAM que se considerara la disponibilidad de otro aeropuerto de alternativa en Argentina, pero no se pudo identificar alguna otra escala viable que cumpliera con los factores de pasajeros y carga necesarios, al igual que las necesidades en materia de horarios.

En definitiva serán ocho vuelos, cuatro de ida y cuatro de retorno a las Islas, afectados por el cambio. Se trata de los mismos vuelos originalmente programados para hacer escala en Rio Gallegos. La nueva escala de Ushuaia no afectará los tiempos y conexiones de vuelos por más que unos pocos minutos. Las llegadas tanto a Punta Arenas como a Santiago serán mayoritariamente según el programa actual, y LATAM notificara a los pasajeros de cualesquier alteración. El cambio de escala tampoco significara cambios en las tarifas del vuelo.

Los viajeros de estos vuelos que tienen por destino Punta Arenas o el aeropuerto de MPA, podrán permanecer en el avión en Ushuaia, tal cual sucede en Rio Gallegos. No se aplicara procedimientos de migración o de aduanas.

Loa clientes de LATAM si así lo desean podrán realizar sus reservas desde Ushuaia, tal cual es en Rio Gallegos, pero los ciudadanos no argentinos deben tener presente del procedimiento de migración en el aeropuerto alternativo, lo cual no será responsabilidad ni de LATAM ni de FIG.

La escala será denominada en todas las reservas domo “Ushuaia”, tanto en lugares como comunicaciones. La denominación argentina del aeropuerto de Ushuaia no será utilizada por LATAM en punto o momento alguno.

Finalmente los integrantes de la Asamblea Legislativa expresaron que brindaron su acuerdo al cambio temporario de forma de garantizar la confirmación de los vuelos en momentos críticos para las Islas, pero han requerido seguridad de LATAM que las escalas retornen a Rio Gallegos, una vez que los trabajos de reparación y mantenimiento de ese aeropuerto hayan sido completados.