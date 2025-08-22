Colombia: Ataque terrorista deja 6 muertos y más de 70 heridos

“Lo que está sucediendo en Cali es un acto que siembra el pánico entre la población civil”, sostuvo Petro

Al menos seis civiles murieron y otras 71 personas resultaron heridas tras una explosión ocurrida este jueves cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia. Esta explosión se produjo tras un ataque con cilindros bomba lanzados desde un camión, que no impactó las instalaciones militares e pero causó estragos en una calle cercana, dañando viviendas y vehículos, y dejando heridos a varias personas, incluyendo a pasajeros de un autobús.

El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque a grupos narcotraficantes que buscan venganza por las acciones del gobierno. Mencionó específicamente a “La Junta del Narcotráfico” y sus facciones armadas, al tiempo que reclamó a la comunidad internacional que los clasifique como organización terrorista.

Asimismo, el líder izquierdista afirmó que el ataque fue una reacción al éxito militar de la Operación Perseo contra estos grupos en el Cañón del Micay.

Las autoridades capturaron a un sospechoso, identificado como alias “Sebastián”, miembro de un grupo vinculado al ataque. La gobernación del Valle del Cauca y la ciudad de Cali han ofrecido una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.

Petro viajó a Cali para celebrar una reunión del consejo de seguridad, pero se negó a declarar el estado de emergencia, afirmando que el gobierno se centraría en otras medidas para pacificar la región, y garantizando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones militares contra estos grupos armados.

“Un combate entre fuerzas armadas no es lo mismo que matar a civiles desarmados. En ese sentido, lo que está ocurriendo en Cali es un acto que siembra el pánico entre la población civil, asesinándola sistemáticamente [...] y resultando en la muerte sistemática de un gran número de civiles”, declaró Petro.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que dicen estar lideradas por Iván Mordisco y que se han sometido al control de 'La Junta del Narcotráfico'”, añadió.

Esta organización es “heredera del bloque paramilitar del capital, liderando a las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo” y, por lo tanto, debería ser designada globalmente como una “organización terrorista”, insistió. “El gobierno considera aquí y pide al mundo que considere a 'La Junta del Narcotráfico' como una organización terrorista, junto con sus bandas armadas en el Cauca, el Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”, exigió además.