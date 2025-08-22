Brasil cierra acuerdo de exportación de carne de res con Indonesia

Indonesia es el cuarto mercado más poblado del mundo

Los productores brasileños de carne llegaron a un acuerdo con compradores indonesios para exportar carne de res del país más grande de Sudamérica al cuarto país más poblado del mundo, confirmaron este jueves los Ministerios de Agricultura y de Asuntos Exteriores. También se anunció la exportación de ovinos vivos (ovejas, carneros y corderos) a Argelia.

Indonesia, con una población de 283 millones de personas, se considera un mercado estratégico para el sector de la proteína animal, con un mayor consumo de carne de res, gracias a la mejora de sus ingresos y al crecimiento de la clase media urbana.

En 2024, los indonesios adquirieron 4.200 millones de dólares estadounidenses en productos agrícolas brasileños, principalmente azúcar y alcohol, soja, fibras y textiles. Se dice que la medida elevará a 402 el número de mercados internacionales abiertos a los productos agrícolas brasileños desde 2023.

El mes pasado, antes de los aranceles estadounidenses, las exportaciones brasileñas de carne de res alcanzaron un récord de 313.682 toneladas, un 15,6% más que en junio y un 17,2% más interanual. Estas ventas generaron 1.670 millones de dólares estadounidenses, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, recopilados por la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne (ABIEC) a partir de una encuesta a 47 empresas, que representaron hasta el 98% de las exportaciones de carne de res.

China encabezó las compras en julio, con 160.600 toneladas (51,2% de participación), que totalizaron 881,9 millones de dólares estadounidenses, un 18,1% más que en junio y un 16,7% más que en julio de 2024. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 18.200 toneladas (119,9 millones de dólares estadounidenses). La carne fresca de res representó el 88,27% de los envíos, con 276.900 toneladas, un 14,8% más que en junio y un 16,7% más que en el mismo período del año anterior. La exportación de menudencias representó el 6,23% del total, y la venta de productos procesados, el 3,27%. Ambos registraron un crecimiento significativo en comparación con el mes anterior.

De enero a julio, Brasil exportó 1,78 millones de toneladas de carne de res, generando US$8.900 millones en ingresos. La cifra representa un aumento del 14,1% en volumen y del 30,2% en valor en comparación con el mismo período de 2024. China sigue liderando el mercado, con 801.800 toneladas (44,9% del total) y US$4.100 millones, seguida de Estados Unidos (199.700 toneladas, US$1.160 millones). En 2025, según ABIEC, Brasil vendió carne de res a aproximadamente 160 mercados, consolidando su posición como el mayor exportador mundial. Además de los destinos tradicionales, se observó una marcada expansión gracias a la presencia de mercados estratégicos en Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Europa del Este. (Fuente: Agencia Brasil)