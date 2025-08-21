Partido de Copa Sudamericana en Argentina suspendido por violencia entre hinchas

Las autoridades de la Conmebol impidieron la intervención de la policía

El partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, empatado 1-1, se suspendió a los 20 minutos del segundo tiempo debido a violentos enfrentamientos en Avellaneda, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

El conflicto comenzó cuando hinchas de Universidad de Chile robaron y quemaron una bandera, arrojando asientos, bombas aturdidoras y botellas a los hinchas de Independiente, quienes respondieron invadiendo las gradas visitantes, atacando a los hinchas chilenos y causando lesiones graves, incluyendo la caída de un hincha desde la grada. Algunos fans chilenos fueron golpeados, desnudados y apuñalados.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) impidió la intervención policial, dejando la seguridad en manos de personal privado. El partido se suspendió definitivamente y se desconoce el número exacto de heridos.

La voz del estadio ordenó a los visitantes que abandonaran las gradas y amenazó con posibles sanciones, pero la violencia continuó con hinchas locales persiguiendo a los visitantes tras acceder a sus gradas.

Las cámaras de televisión captaron a un aficionado del club chileno lanzándose desde la segunda bandeja en medio de un ataque. Se desconoce su estado de salud.

La afición de Independiente finalmente abandonó el estadio, pero las imágenes de televisión mostraron al menos seis aficionados de la U gravemente heridos.