Milei y su hermana, salpicados por escándalo de asistencia en discapacidad

La maniobra de la Casa Rosada de presentar a Milei como ajeno a estas operaciones parece poco creíble

Javier Milei destituyó a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la filtración de grabaciones donde el funcionario revelaba un mecanismo de sobornos que conducía a la secretaria presidencial y hermana, Karina Milei. Según el portavoz Manuel Adorni, la destitución fue una “medida preventiva” en medio del escándalo en curso y sus repercusiones políticas de cara a las elecciones parlamentarias.

“Ante los hechos de público conocimiento y la evidente instrumentalización política de la oposición en un año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, como medida preventiva, destituir a Diego Spagnuolo de su cargo como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad”, declaró Adorni en redes sociales.

Las grabaciones presuntamente revelan una red de sobornos en la compra de medicamentos, que, según Spagnuolo, canalizaba dinero a la hermana del presidente y a otros miembros de su círculo íntimo.

Por el momento, el Ministerio de Salud se encargará de la agencia para garantizar su correcto funcionamiento, a la espera de un nuevo nombramiento. El escándalo llega en un momento difícil para el gobierno de Milei, que recientemente vio su veto a una ley de emergencia para personas con discapacidad revocado por el Congreso.

Los legisladores opositores Esteban Paulón y Leandro Santoro presentaron una denuncia y solicitaron interrogar a Spagnuolo sobre el asunto.

“Tu discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peajes y vos no?”, habría dicho Spagnuolo a Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un activista autista de 12 años, con quien Milei discutió en redes sociales tras la decisión del jefe de Estado de recortar la ayuda financiera a las personas con discapacidad.

En cualquier caso, los audios de Spagnuolo serían una admisión de la “recaudación ilegal” de fondos en contratos de medicamentos a través de Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Lule Menem. El mecanismo consistía en un “sobreprecio” del 8% a las farmacéuticas, que regresaría a las manos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

Mientras la Casa Rosada se aferró a la narrativa de que Milei desconocía estas maniobras, Spagnuolo afirmó: “Hablé con el presidente. Tengo todos los mensajes de WhatsApp de Karina. Le dije: 'No te hagas el tonto conmigo'”.

El escándalo estalló justo cuando el Congreso rechazó el veto de Milei al proyecto de ley de emergencia por discapacidad, lo que dejó a Karina Milei bajo estricto escrutinio.