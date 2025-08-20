Uruguay asume presidencia rotativa del Consenso de Brasilia

Lubetkin anunció que se impulsarán temas como la integración productiva, la educación, la energía y la lucha contra el crimen organizado

Los cancilleres Mario Lubetkin, de Uruguay, y María Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, participaron este martes en la Torre Ejecutiva de Montevideo en la ceremonia de entrega de la presidencia rotatoria del Consenso de Brasilia.

Se trata de un mecanismo de consulta política y cooperación regional que reúne a países sudamericanos con el objetivo de fortalecer los lazos entre los estados vecinos, promover la integración regional y proyectar una voz común en el escenario global.

El Consenso se basa en el diálogo político regular y sostenido, el respeto a la diversidad de los pueblos, el compromiso con la democracia y los derechos humanos, la justicia social, el desarrollo sostenible y el Estado de derecho, y la defensa de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos.

Aborda el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres naturales, la delincuencia organizada transnacional, la migración, la salud y la seguridad alimentaria, la conectividad digital, la infraestructura y el transporte, así como la financiación para el desarrollo y la cooperación transfronteriza.

Uruguay asumió la presidencia pro tempore del Consenso este martes. Lubetkin anunció que se impulsarán temas como la integración productiva, la educación, la energía y la lucha contra el crimen organizado.

El Consenso de Brasilia se formalizó en mayo de 2023 durante una reunión de presidentes convocada por Luiz Inácio Lula da Silva.