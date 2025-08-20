Ordenan liberación de Uribe en espera de nuevas apelaciones

Uribe había sido condenado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá a 12 años de arresto domiciliario

Un Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, revocando así la condena de 12 años de arresto domiciliario impuesta a la jueza Sandra Heredia tras ser declarado culpable de cohecho y fraude procesal.

La decisión del Tribunal Superior respondió a una apelación presentada por la defensa de Uribe, que argumentó que el arresto domiciliario violaba sus derechos al debido proceso y a la libertad. El tribunal accedió y dictaminó que Uribe permanecerá en libertad hasta que se resuelva la apelación de su condena.

Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010, celebró la decisión en redes sociales, afirmando que “dedicaría cada minuto de mi libertad a la libertad de Colombia”.

Según la decisión de Heredia, Uribe se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia del municipio de Rionegro. También se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 100 meses y 20 días y se le impuso una cuantiosa multa. El caso de Uribe lleva 13 años en curso.

Los congresistas del partido Centro Democrático, al que pertenece Uribe, celebraron la medida del martes.