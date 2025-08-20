Maduro moviliza a cuatro millones de milicianos en respuesta al despliegue naval de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la activación de cuatro millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana como respuesta al despliegue de tres destructores, aviones y submarinos de Estados Unidos frente a las costas del país. La operación ordenada por Donald Trump busca combatir a los carteles latinoamericanos, entre ellos el Cartel de los Soles, al que Washington acusa de estar liderado por Maduro.

“Milicias preparadas, activadas y armadas”, declaró el mandatario en un acto televisado, en el que prometió extender la organización hacia fábricas y zonas rurales. “¡Fusiles y misiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!”, agregó entre aplausos de la dirigencia chavista.

La Milicia Nacional, creada por Hugo Chávez en 2007, se ha expandido bajo el gobierno de Maduro como parte de la doctrina de “unión cívico-militar”. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela “ha derrotado al narcotráfico” y acusó a la DEA de ser “el único cartel de drogas que opera a la luz del mundo”.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que el país está en “alerta total” en el Caribe para defender su soberanía. Además, el gobierno prohibió de forma absoluta el uso de drones, tras denunciar supuestas conspiraciones extranjeras.

La escalada coincide con la decisión de Washington de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, en medio de investigaciones por narcotráfico.