Las Islas Falkland albergarán su primer test match internacional de esquila

Las Islas Falkland organizarán por primera vez un campeonato internacional de esquila y manejo de lana el 14 de noviembre de 2025, con la participación de equipos de Gales, Chile y las propias Islas. El evento, considerado histórico, es organizado por Falkland Shears en asociación con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) y se llevará a cabo en el salón de la Fuerza de Defensa de las Islas Falkland en Stanley.

“Es una oportunidad emocionante para mostrar la calidad de nuestra lana junto a la habilidad de nuestros esquiladores y clasificadores de lana”, afirmó Tara Wilson, presidenta del comité de Falkland Shears. Agregó que la competencia servirá para estrechar lazos con otras naciones y promover la lana de las Islas Falkland en el escenario mundial.

La delegación galesa incluye al campeón mundial de esquila Gwion Lloyd Evans, mientras que Chile enviará un equipo liderado por Kenneth MacLeod y Jorge Cárcamo. Las Islas Falkland estarán representadas por los talentos locales Evan Jones, Adam Dickson, Pilar Castro y Holly Turner.





“Este evento demuestra la reputación global que tienen las Falkland en la industria lanera y de esquila”, señaló Zachary Franklin, director general de la FIDC. “Se trata de celebrar la tradición, elevar el perfil de las Islas y generar nuevas oportunidades para el desarrollo rural y económico.”

Los ganadores compartirán un fondo de premios de £16.000, dividido entre las categorías de esquila y manejo de lana. Para marcar la ocasión, se realizará una recepción oficial en la Casa de Gobierno, además de visitas a estancias y la competencia anual Falkland Shears.

La iniciativa también se considera un paso hacia la incorporación de las Islas Falkland al Golden Shears World Council, el principal organismo mundial de la esquila competitiva.