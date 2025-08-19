Descartan tsunami en Chile tras terremoto

El SHOA descartó la posibilidad tras monitorear adecuadamente los eventos en el Mar de Drake

Un sismo de magnitud 5,7 se reportó la madrugada del martes en el Mar de Drake, con epicentro a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Tras el sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami que afectara la costa.

Según el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAM), el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros a las 2.08 am hora local, activando las alarmas habituales, lo que llevó al SHOA a descartar un posible tsunami minutos después.

Mientras tanto, el Centro de Sismología de la Universidad de Chile calculó la magnitud del sismo en 5,6 y lo ubicó a 288 km de Puerto Williams.