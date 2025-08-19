Descartan tsunami en Chile tras terremoto

Un sismo de magnitud 5,7 se reportó la madrugada del martes en el Mar de Drake, con epicentro a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Tras el sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami que afectara la costa.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAM), el sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros a las 2.08 am hora local, activando las alarmas habituales, lo que llevó al SHOA a descartar un posible tsunami minutos después.
Mientras tanto, el Centro de Sismología de la Universidad de Chile calculó la magnitud del sismo en 5,6 y lo ubicó a 288 km de Puerto Williams.