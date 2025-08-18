Tras reunirse con Zelensky, Trump ve posible una cumbre tripartita con Putin

Esta vez, Zelensky al menos llevaba traje oscuro, aunque sin corbata

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este lunes con el ucraniano Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos tras su encuentro con el ruso Vladimir Putin para seguir trabajando en una solución a la crisis actual.

Trump le aseguró a Zelensky que su país brindaría a Ucrania “excelente protección”, pero no entró en detalles. “Lo discutiremos hoy, pero les brindaremos muy buena protección y muy buena seguridad. Eso es parte de ello”, declaró Trump. También expresó su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar la paz.

En el encuentro del lunes participaron además el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Zelensky calificó la reunión con Trump como la “mejor” hasta la fecha. Un tema central fue la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania en un posible acuerdo de paz. “Creo que tuvimos una conversación muy buena con el presidente Trump, muy buena. Y realmente fue la mejor, o, lo siento, quizás la mejor será en el futuro”, declaró Zelensky a la prensa.

Trump afirmó que espera que pronto se celebre una cumbre tripartita con Putin y Zelensky. Por su parte, los líderes europeos han programado una videoconferencia para debatir el resultado de las reuniones.

“Tengo la sensación de que usted y el presidente Putin van a llegar a un acuerdo”, declaró Trump a Zelensky. “En última instancia, esta es una decisión que solo pueden tomar el presidente Zelensky y el pueblo de Ucrania, trabajando también juntos y de acuerdo con el presidente Putin. Y creo que de ella saldrán cosas muy buenas”, señaló asimismo el líder republicano.

Zelensky llegó alrededor de la 1 pm al Despacho Oval, de donde fue expulsado por Trump en febrero, alegando comportamiento irrespetuoso. Esta vez, al menos, llevaba traje oscuro, aunque sin corbata.

Los líderes del Consejo Europeo se reunirán por videoconferencia el martes para debatir el resultado de la reunión de Washington. “He convocado una videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo para mañana a la 1 p. m. CEST, para informar sobre las reuniones de hoy en Washington, D.C., sobre Ucrania”, escribió el presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa, en X. “Junto con EE. UU., la UE seguirá trabajando por una paz duradera que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa”.

Según informes de prensa, Trump ha sugerido un acuerdo de paz que podría implicar la cesión de territorio por parte de Ucrania, aunque Zelensky insistió en que cualquier acuerdo debe preservar la soberanía de su país.