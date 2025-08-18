Paraguay: Peña nombra a funcionaria investigada por fraude

La investigación por fraude contra Flores Benítez sigue en curso, según la fiscalía

En una polémica decisión, el presidente paraguayo Santiago Peña nombró a Bella Rosa Flores Benítez como nueva viceministra de Agricultura Familiar. La nueva funcionaria enfrenta cargos de fraude, falsificación de documento público y asociación ilícita por parte del fiscal José Godoy, tras ser acusada de vender una propiedad de 165 hectáreas en 2021 que no le pertenecía.

Los compradores descubrieron en 2023 que la propiedad, ubicada en el distrito de Unión, en el departamento de San Pedro, ya estaba registrada a nombre de otra persona y no pertenecía ni a Flores Benítez ni a Ramón Benítez Mercado, quien presuntamente le otorgó el poder notarial para la venta.

Según se informa, la acusación se presentó el 18 de junio de 2025 y el caso continúa bajo investigación. El nuevo ministro de Agricultura, Carlos Giménez, también ha enfrentado acusaciones de corrupción desde su etapa como gobernador de San Pedro. La predecesora de Flores Benítez, Rossana Ayala, fue destituida para asumir otras funciones, según se explicó.

El fiscal Godoy pertenece a la Unidad Penal n.º 3 de la Oficina Regional de Santa Rosa del Aguaray.

La denuncia fue presentada por los abogados Adalberto Soto Narváez, Marcos Antonio Sanabria y Nelson Fernando Sanabria, en representación del Sr. Anderson Fernandes Silva.