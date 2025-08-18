Embajador de Canadá y Jefe de la Policía de Haití analizan cooperación

La reunión simbolizó el reconocimiento de Ottawa a Paraison

El Director General Interino de la Policía Nacional de Haití (PNH), Vladimir Paraison, y el Embajador de Canadá en Puerto Príncipe, André François Giroux, dialogaron sobre cooperación en materia de seguridad, en particular en materia de capacitación, logística y desarrollo institucional.

El encuentro de la semana pasada consolidó aún más la alianza entre ambos países. También representó una clara señal de apoyo de Ottawa al nuevo jefe de policía como figura clave en la lucha contra la violencia de pandillas, además de reconocerlo como interlocutor. La PNH cuenta con el apoyo internacional para afrontar la crisis actual.

Un equipo de expertos técnicos canadienses acompañó a Giroux en la sede de la PNH en la ciudad de Tabarre para el encuentro. Las conversaciones se centraron en el estado de los proyectos apoyados por el gobierno canadiense.

“Estas iniciativas abarcan varias áreas clave: capacitación policial, fortalecimiento logístico, capacitación del personal y desarrollo institucional”, se explicó. Esta colaboración busca consolidar las capacidades operativas de la PNH en un contexto marcado por numerosos desafíos, dado que las pandillas controlan el 90 % de Puerto Príncipe.

El apoyo de Canadá forma parte de una alianza a largo plazo destinada a fortalecer las fuerzas haitianas.