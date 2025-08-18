Brasil dona 20 vehículos blindados Urutu a Paraguay

Brasil anunció una donación de 20 vehículos blindados EE-11 Urutu al Ejército paraguayo para modernizar sus fuerzas armadas y fortalecer la cooperación regional en defensa. La colaboración aumentará la flota paraguaya de Urutus de 12 a 32.

Los vehículos, diseñados por la empresa brasileña Engesa en la década de 1970, se someterán a una modernización integral financiada por el Ministerio de Defensa de Paraguay. Las mejoras incluirán blindaje adicional, transmisiones reacondicionadas, visión nocturna y un sistema de suspensión reforzado.

Esta donación forma parte de un plan de renovación de equipo militar de Paraguay desde 2012, que también incluye la adquisición de vehículos Oshkosh M-ATV de Estados Unidos bajo el programa EDA (Artículos de Defensa Excedentes). Paraguay cuenta actualmente con 12 unidades EE-11 Urutu y 28 unidades EE-9 Cascavel.

Los vehículos Urutu se utilizarán para el transporte de tropas y misiones contra el crimen organizado. Brasil está reemplazando gradualmente su flota de EE-11 con el nuevo VBTP-MR Guarani y previamente ha transferido algunas de las unidades más antiguas a otras fuerzas de seguridad y países, como Uruguay. La acción de Brasil consolida un modelo de diplomacia de defensa en Sudamérica, basado en la reutilización de plataformas de integración conocidas, interoperables y de bajo costo.

“No es solo una transferencia, es una transferencia de doctrina y experiencia táctica”, declaró el general Manuel Rodríguez. Según Rodríguez, el nuevo Urutu se utilizará para operaciones de transporte de tropas y misiones contra el crimen organizado.

El EE-11 Urutu fue el principal vehículo blindado de transporte de personal (VBTP) de Brasil durante décadas. Se construyeron más de 1500 unidades, muchas de las cuales se exportaron a Venezuela, Ecuador y Colombia. Su reemplazo gradual por parte del ejército brasileño se debe a las nuevas necesidades de movilidad, protección balística y electrónica.