Automotriz china GWM inaugura su primera fábrica en Sudamérica

Esta nueva fábrica es la primera planta de la marca en el hemisferio sur y la tercera fuera de China

El fabricante chino de automóviles Great Wall Motors (GWM) inauguró oficialmente su primera planta de fabricación en América Latina, ubicada en Brasil, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia. Se prevé que la fábrica funcione como un centro regional de exportación para Latinoamérica.

Durante el evento en Iracemápolis, estado de São Paulo, el presidente Lula destacó la importancia de la inversión, comparándola con la salida de empresas como Ford y Mercedes-Benz.

“Mientras una empresa estadounidense como Ford se va de Brasil, mientras Mercedes-Benz se va del estado de São Paulo, llega un fabricante de automóviles chino. Esa es la virtud de los chinos: su visión de producir y vender al otro lado del mundo, trayendo conocimiento a Brasil”, enfatizó Lula.

Lula, exmetalúrgico, participó personalmente en el ensamblaje del primer vehículo de producción local —un SUV híbrido Haval H6 GT blanco—, colocando él mismo la etiqueta “Hecho en Brasil”. También expresó el compromiso de su administración de apoyar la expansión de GWM a otros mercados latinoamericanos.

Esta instalación marca la primera planta de GWM en el hemisferio sur y su tercera planta de producción a gran escala fuera de China, después de Rusia y Tailandia. Con una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados y 94.000 metros cuadrados de superficie construida, la fábrica tiene una capacidad de producción anual de 50.000 vehículos.

“Brasil es un mercado estratégico para GWM”, afirmó Mu Feng, director ejecutivo de GWM Global. “Esta planta no solo facilita la producción de vehículos, sino que también impulsa la creación de empleo y el desarrollo tecnológico en todo el continente”.

Ubicada en la antigua sede de Mercedes-Benz (cerrada en 2020), la fábrica comienza con tres modelos de vehículos y 600 empleados. Se espera que la plantilla alcance las 1.000 personas para finales de año y podría superar las 2.000 a medida que aumenten las exportaciones.

GWM también anunció el establecimiento de su primer Centro de Investigación y Desarrollo en Sudamérica, que tendrá su sede en São Paulo. El centro empleará inicialmente a más de 60 ingenieros y técnicos dedicados a adaptar los productos a las condiciones locales.

El plan de inversión a largo plazo de la compañía en Brasil asciende a R$10 mil millones (aproximadamente US$1.850 millones) durante la próxima década.