Anticipan malas condiciones meteorológicas en el sur de Brasil, Uruguay y Argentina

Se recomendó a los residentes tomar precauciones

Los meteorólogos del sur de Brasil, Uruguay y Argentina prevén tormentas a principios de esta semana debido a un ciclón extratropical que traerá condiciones adversas a la región.

A partir del lunes, se esperan hasta 150 mm de lluvia en Rio Grande do Sul, con vientos de hasta 100 km/h en la costa. Uruguay experimentará fuertes lluvias y tormentas ocasionales con vientos de hasta 80 km/h de martes a jueves. En Argentina, se esperan tormentas severas con fuertes vientos que azoten las provincias del centro-norte, como Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe. Las autoridades advierten a los residentes que se preparen para posibles inundaciones, granizo y cortes de energía.

Según Agencia Brasil, se espera que la profundización de un sistema de baja presión genere inestabilidad en la región sur esta semana, especialmente en Rio Grande do Sul. El martes, se pronostican tormentas aisladas, con posible granizo, lluvia intensa, rayos y ráfagas de viento en el Oeste, Campanha, Sur, Missões, Noroeste, Norte, Centro y partes de la Costa Doce y el Litoral Sur.

Las precipitaciones podrían superar los 60 mm en algunas regiones de Rio Grande do Sul. El miércoles, las ráfagas de viento oscilarán entre 45 y 80 km/h en todo Rio Grande do Sul, alcanzando hasta 100 km/h en la costa. También existe la posibilidad de tormentas eléctricas.

Como resultado, la precipitación acumulada de lunes a martes en algunas regiones de Rio Grande do Sul podría alcanzar los 150 mm, con caídas rápidas y esporádicas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil ha emitido una alerta naranja, indicando peligro inminente, por vientos costeros en el litoral de Rio Grande do Sul y el litoral sur de Santa Catarina, con la posibilidad de que las dunas avancen sobre edificaciones. Se espera que las condiciones se prolonguen desde las 18:00 del martes hasta las 21 del miércoles.

A finales de julio, un ciclón extratropical causó daños en Rio Grande do Sul, con vientos que alcanzaron los 105 km/h en Porto Alegre. A esta velocidad, el viento puede causar daños en techos, derrumbes estructurales y cortes de energía. En ese momento, más de 400.000 clientes en Rio Grande do Sul se quedaron sin electricidad.

En el resto del país, también se esperan fuertes vientos en Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. En la región fronteriza, desde MS hasta Acre, se esperan lluvias aisladas durante toda la semana. En la zona central del país, que incluye la mayor parte del Centro-Oeste y el Sudeste, se espera que el clima se mantenga estable durante toda la semana y que las temperaturas se mantengan altas, alcanzando los 38 °C en Cuiabá.

Excepto en la costa sur de Bahía, se pronostica una semana nublada o con sol entre nubes en la mayor parte de la costa brasileña. En el extremo norte, en Roraima y la zona norte de Amazonas, Pará y Amapá, el calor, combinado con la alta humedad, provoca precipitaciones diarias.

Mientras tanto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió sobre un ciclón extratropical y fuertes lluvias a partir del martes, con vientos que podrían alcanzar los 80 km/h. El Inumet mencionó posibles vientos fuertes y persistentes con fuertes lluvias para el martes, que persistirían hasta el jueves.

El organismo advirtió sobre un aumento en la intensidad del viento a partir de la madrugada del martes, con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que podrían alcanzar los 80 km/h, debido a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical) en la costa oeste del país. El Inumet también informó sobre fuertes lluvias y tormentas ocasionales que azotarán todo el territorio nacional. El miércoles, el fenómeno se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio con un cambio en la dirección del viento desde el oeste, afectando principalmente a los departamentos del sur de Río Negro, donde persistirán las fuertes lluvias. Las precipitaciones comenzarán a disminuir el miércoles por la tarde, y los fuertes vientos disminuirán hasta la madrugada del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina emitió un aviso de tormenta severa con fuertes vientos para el lunes en el centro-norte del país, especialmente en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y San Luis. Estas lluvias podrían causar daños y paralizar las actividades cotidianas.

También se esperan fuertes vientos en Jujuy, Salta, Catamarca y la zona oeste de La Rioja. Se recomendó a los residentes tomar precauciones.