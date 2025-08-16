Exministro boliviano arrestado por enriquecimiento ilícito

Lisperguer había sido arrestado el 3 de agosto por cargos de violencia doméstica

El exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Alan Lisperguer, fue arrestado en Cochabamba y trasladado a La Paz para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y presentación de declaraciones juradas inexactas a sabiendas.

“En el marco de la causa que lleva el Ministerio Público contra el exministro Alan Lisperguer, fue arrestado hoy y trasladado a la ciudad de La Paz”, declaró a Erbol el fiscal Miguel Cardozo.

Lisperguer y el exasesor legal Gabriel Delgado fueron denunciados en enero por el Viceministerio de Transparencia por no declarar bienes y recibir cuantiosos depósitos de terceros.

A principios de este mes, Lisperguer fue detenido tras una denuncia de agresión presentada por su pareja en medio de un escándalo público en el que se vio involucrado mientras estaba ebrio en un centro comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero fue liberado con medidas sustitutivas.

A pesar de la afirmación de Lisperguer de que su arresto tiene “motivaciones políticas” y que el gobierno de Luis Arce Catacora está detrás, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha negado cualquier implicación. Ríos afirmó que el arresto se basó en una orden emitida por el Ministerio Público.

”Rechazamos la afirmación de que el gobierno nacional esté detrás del arresto del exministro, compañero Alan Lisperguer. El Ministerio Público emitió la orden de arresto, y el fiscal asignado al caso se desplazó al departamento (de Cochabamba) para ejecutarla”, declaró Ríos.