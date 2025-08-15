Relevo en Falklands, parten los paracaidistas e ingresa compañía de infantería

Comandante de Paracaidistas (boina roja) y Comandante de Rifles se saludan al realizar el relevo frente al cuartel general de las BFSAI

La Compañía 1 del Batallón 2 Rifles de la Infantería del Ejército británico es la nueva unidad rotante defensiva de la base MPC en las Islas Falkland. Suceden en dicha tarea a la Compañía A de los 3PARA que durante tres meses cumplieron varios ejercicios de entrenamiento, algunos con munición viva.

Según el comando de BFSAI, Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur, la transición de fuerzas marca la culminación de una gira por demás exitosa de los 3PARA, cuyo profesionalismo y dedicación han sido fundamentales en el apoyo a la misión que cumple BFSAI.

Durante su despliegue los 3PARA hicieron una contribución destacada y demostraron sus habilidades singulares al completar toda una gama de tareas operacionales y ejercicios de entrenamiento, aprovechando y haciendo uso completo del medio ambiente único, pero también desafiante de las Islas Falkland.

La compañía 2Rifles puede ahora asumir la responsabilidad del rol vital de compañía rotante de infantería de BFSAI. Como una unidad ligera, adaptable y altamente habilidosa, la 2Rifles trae consigo una valiosa experiencia de conocimientos, y pericias propias a dicha función.

Durante los meses por delante, van a realizar toda una variedad de ejercicios de entrenamiento, mejorando aún más su grado de preparación y demostrando sus capacidades y habilidades de clase mundial en este escenario tan especial.

80 aniversario del Día de la Victoria

El octogésimo aniversario de la Victoria sobre Japón (VJ Day) y el fin de la Segunda Guerra mundial fue conmemorado este viernes 15 de agosto en las Islas Falkland.

La fuerza de Defensa de las Islas Falkland lo marcó con dos minutos de silencio y una salva de cañonazos desde el Prado de la Victoria por la mañana.

Algo más de 150 habitantes de las Islas Falkland se presentaron voluntariamente a cumplir servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los cuales fueron estacionados en el escenario de batalla del sudeste asiático