Fiscal argentino imputa a Javier Milei por amenazas y difamación contra periodista

El abogado de Mengolini, Juan Grabois, afirmó que la investigación incluye el presunto uso de fondos públicos “para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal”

El presidente argentino Javier Milei fue imputado por la Justicia en una causa que investiga la difusión de un video pornográfico falso generado con inteligencia artificial en el que aparece la periodista Julia Mengolini, así como amenazas y hostigamiento en redes sociales.

La imputación, a cargo del fiscal de San Isidro Fernando Domínguez, también alcanza a figuras de su partido, La Libertad Avanza, como la legisladora Lilia Lemoine, y a otros colaboradores. La causa está caratulada como “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.

El abogado de Mengolini, Juan Grabois, afirmó que la investigación incluye el presunto uso de fondos públicos “para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal” y advirtió: “Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga”.

En Argentina, la imputación no implica culpabilidad, sino que señala a una persona como sospechosa de participar en un delito, pudiendo luego ser sobreseída o absuelta.