Falklands, revelan nombres de las ganadoras del Certificado y Escudo Real 2025

Gobernador Colin Martin-Reynolds, “Cada una de ellas ha brindado desprendidamente tiempo, energía y pasión en apoyo a las personas de las Falklands y a los Veteranos”

Los nombres de las adjudicatarias para este año del Certificado y Escudo de Honor del Rey han sido hecho públicos y se trata de Susan Davis, Teena Ormond y Rachel Simons.

Susana Lavinia Davis ha sido reconocida por su cuidadosa atención y generosidad continua para con los pacientes médicos de las Falkland Islands en la ciudad de Southampton, siempre superándose y haciendo que se sientan confortables y como si estuvieran en sus hogares.

Teena Helen Ormond por su significativa contribución a varias organizaciones, sociedades y grupos caritativos de las Falklands por intermedio de sus dedicados y voluntarios esfuerzos, al igual que respuestas a necesidades dentro de la comunidad. Particularmente su trabajo en organizar anualmente el servicio religioso en reconocimiento y memoria de los doce civiles que ofrendaron sus vidas, cuando el hundimiento del SS Atlantic Conveyor durante la guerra de 1982.

Rachel Penepole Simons ha sido reconocida por su generosa contribución a los Veteranos del conflicto de Falklands, por intermedio de su increíble trabajo diseñando, produciendo y donando las bufandas alusivas a integrantes de la medalla del Atlántico Sur,(combatientes de la guerra de 1982), las cuales los Veteranos lucen con tanto orgullo por donde transiten en el mundo.

El gobernador de las Falklands, Colin Martin-Reynolds comentó sobre el particular, “Felicitaciones a Susan, Teena y Rachel para quienes me complazco en anunciar como las honradas con el Certificado y Escudo del Rey. Las nominaciones y declaraciones adjuntas de integrantes de la comunidad dejó en evidencia cuan merecedoras lo son, tal cual lo evidenció el apoyo y respeto demostrado por la comunidad”.

“Cada una de ellas ha brindado desprendidamente tiempo, energía y pasión en apoyo a las personas de las Falklands y a los Veteranos. Sus contribuciones fueron hechas sin esperar recompensa o reconocimiento alguno, lo cual enaltece aún más del momento que han recibido el respaldo de una comunidad unida para la celebración del anuncio”.

Los honores y certificados serán presentados en fecha a acordar.

El anuncio de las celebradas también mereció una mención especial en el mensaje del Rey a las Islas con motivo de la conmemoración del Día Nacional de las Falklands.

“Valoro inmensamente los fuertes lazos entre nosotros, y sé que hemos de continuar trabajando juntos, incluyendo en el importante tema del cambio climático y otros asuntos medioambientales.

“Tengo recuerdos muy queridos de mi tiempo en las Islas Falkland. Me sentí particularmente impresionado por la pasión y determinación de la comunidad en la protección del medio ambiente nacional. Recientes proyectos de organizaciones locales para restaurar hábitats y comprender los patrones de migración de aves marinas, se han convertido en inevitable contribución a los esfuerzos internacionales de conservación. Iniciativas como están demuestran como vuestra comunidad, no importa cuán pequeña, tiene un rol significativo a jugar en asuntos de importancia global.”