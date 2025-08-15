Falklands, Mensaje del Rey Carlos con motivo del Día Nacional de las Islas

El Rey, entonces Príncipe de Gales cuando visitara en 1999 una colonia de pingüinos en las Falklands

Con motivo del Día Nacional de las Islas Falkland, el Rey Carlos III y su esposa enviaron, por intermedio del Gobernador de las Islas, Colin Martin-Reynolds CMG, sus cálidas felicitaciones al mayor órgano político de Falklands, la Asamblea Legislativa electa, y a la comunidad de las Falklands.

La esquela del Gobernador dirigida al actual secretario de la Asamblea Legislativa, Mark Pollard MLA, lleva adjunto el mensaje del Rey con motivo del Día Nacional de las Islas Falkland.

Dear Governor

En tanto Ud. y el pueblo de las Islas Falkland celebran la auspiciosa ocasión de vuestro Día Nacional, mi esposa y yo tenemos gran placer en transmitirle nuestras cálidas felicitaciones a la Asamblea Legislativa y a la comunidad de las Islas Falkland.

Valoro inmensamente los fuertes lazos entre nosotros, y sé que hemos de continuar trabajando juntos, incluyendo en el importante tema del cambio climático y otros asuntos medioambientales.

Tengo recuerdos tan queridos de mi tiempo en las Islas Falkland. Me sentí particularmente impresionado por la pasión y determinación de la comunidad en la protección del medio ambiente nacional. Recientes proyectos de organizaciones locales para restaurar hábitats y comprender los patrones de migración de aves marinas, se han convertido en inevitable contribución a los esfuerzos internacionales de conservación. Iniciativas como están demuestran como vuestra comunidad, no importa cuán pequeña, tiene un rol significativo a jugar en asuntos de importancia global.

A mi esposa y yo nos gustaría aprovechar la oportunidad para enviar nuestros mejores deseos para el año por delante.

Charles R.