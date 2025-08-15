En el Día Nacional de Falklands, entra en circulación nueva emisión de billetes

La serie de billetes de la nueva emisión de £5, £10 y £20 que se subastaron

Unas £6,790 fueron recolectadas para organizaciones de caridad tras la subasta realizada el miércoles por la noche con motivo del lanzamiento de una nueva emisión de billetes, ilustrada con motivos de las Islas Falklands.

El lanzamiento de los nuevos billetes de £5, £10 y £20, y subasta especial, tuvo lugar en el Museo Histórico y Patrimonio de las Falklands el miércoles 13, en tanto la circulación de la emisión se comenzó a cumplir a partir del 14 de agosto, fecha muy especial para las Falklands y su autonomía, pues es oficialmente el Día Nacional de las Falklands. Día tan significativo y reconocido que hasta mereció un caluroso mensaje de felicitaciones por parte del Rey Carlos III.

El Secretario de Finanzas de las Falklands explicó, “no queríamos tan solo caminar a lo largo de Ross Road, (la rambla de Stanley) con fajos de billetes y llegar al banco y decir, ‘aquí están’, y pensamos qué podríamos hacer para atraer a toda la comunidad”, y así fue.

Los dieciséis lotes presentados en la subasta incluyeron billetes con números de serie muy específicos como ser 140682 (Día de la Liberación de la ocupación argentina); 1592, el primer avistaje de las Falklands y Día Nacional de las Islas y aun 2013, el año del referendo en que se confirmó apoyo total a la Corona.

También se pudo acceder a billetes sueltos en los cuales la gente podía elegir su propio año de interés, coincidente en la serie, al igual que planchas con los nuevos billetes.

El dinero recogido en la subasta será donado entre siete organizaciones locales sin fines de lucro: el Consejo de las Artes de las Falklands, Falklands Multicultural, las Girl Guides de Falklands, SAMA 82, el Fondo a la memoria de Stephen Jeffrey, el Fondo de prevención y lucha contra el cáncer y el Hostal de la Libertad. Toda una serie de la emisión de billetes de los distintos valores con el número de serie 1982 serán donados al Museo Histórico.

El Director de Finanzas Clunie admitió que la subasta, “excedió por completo todas mis expectativas…si puedo decir que estoy muy satisfecho, no solo por cómo se desarrolló la velada sino también por los fondos que se recaudaron, pero también por la integración de la comunidad, y como todos han estado tan involucrados en el proceso; ha sido algo maravilloso’.

Los billetes en polímero son los primeros de las Falklands que se mandan imprimir desde 1984 y tienen un despliegue de medidas de seguridad incluyendo tinta de relieve e imágenes apreciables bajo una luz UV.

El anverso de los billetes tiene un retrato del Rey Carlos III junto a un mapa de las Falklands, un albatros, y un Pingüino Rey en una ventana transparente. El reverso muestra las Islas Jason junto a una Pale Maiden (flor nacional de las Falklands) dibujada por Louise Clarke. Cuando los billetes se juntan la transfigura se repite.

Las nuevas ilustraciones gradualmente ingresarán en circulación con fajos de mil billetes cada uno, inicialmente en el banco. Clunie agrego que aún no se había acordado una fecha en que los viejos billetes dejaran de ser de curso legal, pero lo más probable es que fuera a mediados del 2026.