Ecuador declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista

Noboa ha ordenado al Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador que analice la influencia del grupo dentro de las bandas criminales de su país

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró oficialmente al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista. El decreto de Noboa del jueves coincide con una designación similar realizada por el gobierno republicano estadounidense del presidente Donald Trump en julio.

Washington ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el grupo, alegando su participación en el narcotráfico y el terrorismo. La fiscal general, Pam Bondi, declaró recientemente que Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos de Maduro. Además, la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro se ha incrementado a 50 millones de dólares.

El presidente Noboa ha ordenado al Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador que analice la influencia del grupo dentro de las bandas criminales de su país y que se coordine con las agencias de inteligencia internacionales para combatirlo. Esta medida se enmarca en la “guerra” más amplia de Noboa contra las bandas criminales y fortalece la cooperación de Ecuador con Estados Unidos en materia de seguridad.

En este contexto, funcionarios venezolanos, incluido el ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, han rechazado las acusaciones, calificándolas de “invención” de Estados Unidos.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump en 2020 de narcotráfico y terrorismo. Específicamente, Washington afirma que este grupo está liderado por Maduro y altos funcionarios y militares del gobierno venezolano.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump libra una guerra contra los cárteles de la droga. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sostiene que el grupo “brinda apoyo material” al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, de México.

Por lo tanto, Noboa “decidió identificar al Cártel de los Soles como un grupo terrorista de crimen organizado” porque “constituye una amenaza para la población nacional, el orden establecido y la soberanía e integridad del Estado”. El año pasado, Noboa declaró un conflicto armado interno en el país para combatir a unas 20 bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro. La medida le permite desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para realizar controles junto con la policía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió el jueves en que el gobierno de Nicolás Maduro era “una organización criminal”.

”El único cártel de la droga que opera a plena vista del mundo es la DEA (Administración para el Control de Drogas) de Estados Unidos”, argumentó Cabello.