Violencia contra infancia en Amazonía brasileña es peor que en otras partes del país

Según el Ministerio de Salud, se registraron 94 muertes violentas de niños y adolescentes indígenas en la Amazonía Legal en el periodo 2021-2023

Un informe publicado este jueves por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) reveló que la infancia y la adolescencia en la Amazonía Legal estuvieron expuestas a diferentes tipos de violencia con particularidades relevantes en comparación con el resto del país sudamericano.

El estudio, basado en datos de 2021 a 2023, reveló que seis de los diez estados brasileños con las tasas más altas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se encontraban en la Amazonía Legal. Durante este período, la región registró más de 31.000 casos de violación con víctimas de hasta 19 años, además de casi 3.000 muertes violentas intencionales en el mismo grupo de edad, según la investigación sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes en la Amazonía. Estos estados fueron Rondônia (con una tasa de 234,2 casos por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes), Roraima (con una tasa de 228,7), Mato Grosso (188,0), Pará (174,8), Tocantins (174,2) y Acre (163,7).

En la región, la tasa de violación de niños, niñas y adolescentes fue mayor en los municipios ubicados hasta a 150 kilómetros de la frontera (con una tasa de 166,5 por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes) que en las ciudades no fronterizas (136,8).

El informe se basó en datos de los departamentos estatales de seguridad pública de todo el país. La Amazonía Legal, que abarca más de 700 municipios en nueve estados del bioma amazónico, presenta tasas de violencia sexual más altas que el resto del país, con 141,3 casos reportados por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes en 2023, un 21,4 % por encima del promedio nacional de 116,4. Si bien Brasil registró un aumento del 12,5 % en las denuncias de violación y violación de personas vulnerables entre 2021 y 2022, el aumento en la región amazónica fue del 26,4 %.

Según Nayana Lorena da Silva, Oficial de Protección contra la Violencia de UNICEF, las diferencias se deben tanto a un mayor número de víctimas en la Amazonía como a un mayor porcentaje de casos en la región. En su opinión, los niños, niñas y adolescentes de la Amazonía Legal estaban extremadamente expuestos a diferentes tipos de violencia.

“Vivimos con niveles inaceptables de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En los casos de violación, hay un importante subregistro. Las desigualdades étnicas y raciales y la vulnerabilidad social en la región, que tiene conflictos territoriales, una gran zona fronteriza y una alta incidencia de delitos ambientales, crean un escenario complejo para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que debe abordarse para garantizar la protección de todos ellos”, afirmó.

Según Cauê Martins, investigador del Foro Brasileño de Seguridad Pública, los resultados refuerzan la importancia de tener en cuenta las características específicas de la región: las tasas de muertes violentas intencionales en los municipios urbanos de la Amazonía fueron un 31,9 % más altas que en los centros urbanos del resto del país.

En cuanto a los homicidios intencionales, los feminicidios, los robos seguidos de muerte, las lesiones corporales seguidas de muerte y las muertes resultantes de la intervención policial, la Amazonía Legal también destacó frente al resto de Brasil. A pesar de una ligera disminución en el número de muertes de niños y adolescentes entre 2021 y 2023 (con 1076 muertes en 2021 y 911 dos años después), los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años que vivían en centros urbanos de la región eran un 27 % más vulnerables a la violencia letal que otros adolescentes brasileños del mismo grupo de edad.

La violencia letal y sexual afecta de manera diferente a los niños y niñas blancos, negros e indígenas. Entre las víctimas de violación en la Amazonía, entre 2021 y 2023, el 81 % eran negros y morenos, y el 2,6 % eran indígenas. La tasa entre la población negra fue de 45,8 casos por cada 100 000 niños y adolescentes, superior a la de la población blanca, que fue de 32,7. En el resto de Brasil, la mayor incidencia de violencia sexual se registró entre los niños y niñas blancos.

En cuanto a las muertes violentas, los niños y adolescentes negros de la Amazonía Legal estuvieron tres veces más expuestos a este tipo de violencia que los blancos, incluidas las muertes resultantes de la intervención policial. En este último caso, el 91,8 % de las víctimas eran negras, mientras que el 7,9 % eran blancas y el 0,3 % indígenas. Solo en 2023, la tasa de niños y adolescentes negros asesinados por las fuerzas de seguridad en la región fue tres veces superior a la de los blancos (1,5 frente a 0,5, respectivamente, por cada 100 000).

Estas desigualdades también afectan a los niños y niñas indígenas. Según la Secretaría de Salud, en el periodo 2021-2023 se registraron 94 muertes violentas de niños y adolescentes indígenas en la Amazonía Legal. Además, las denuncias de violencia sexual contra niños indígenas crecieron aún más que el promedio regional, duplicándose entre 2021 y 2023 (un aumento del 151%).

La región amazónica registró 10 125 casos denunciados de abuso contra niños y niñas entre 2021 y 2023, y en este último año también registró una tasa de incidencia ligeramente superior (52,9 por cada 100 000 niños y adolescentes) que el resto de Brasil (que fue de 52 por cada 100 000). En 2021 y 2022, la Amazonía tuvo cifras inferiores al promedio nacional.

En 2023, los abusos fueron cometidos comúnmente por un miembro de la familia (94,7 %), dentro del hogar (67,6 %), y las víctimas fueron en general niñas (52,1 %), de entre 5 y 9 años (35,2 %) y de raza negra (78,9 %).

En este contexto, UNICEF y el Foro Brasileño de Seguridad Pública advirtieron de la necesidad de que los gobiernos y la sociedad en su conjunto abordaran los diferentes tipos de violencia contra los niños y las niñas en la Amazonía legal y en todo Brasil. Con este fin, emitieron una serie de recomendaciones, entre ellas un análisis de la violencia y unas intervenciones adaptadas a las realidades sociales y geográficas específicas, al tiempo que se mejoraban los registros policiales y del sistema de salud y se invertía en un seguimiento basado en datos empíricos.

Otras sugerencias fueron capacitar a los profesionales que trabajan con niños, especialmente para trabajar con comunidades indígenas, y aumentar la rendición de cuentas por el uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente en lo que respecta a las muertes de niños.

Las autoridades también deberían abordar el racismo estructural y las normas de género que obstaculizan la protección de los niños, así como reforzar la protección del medio ambiente y tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales.

El estudio recopiló datos a través de solicitudes presentadas en virtud de la Ley de Acceso a la Información a las 27 secretarías estatales de Seguridad Pública y/o Defensa Social de Brasil. En el caso de la violencia letal y sexual contra los niños indígenas, se utilizaron las cifras del Ministerio de Salud, debido a la mayor cantidad de información sobre la raza/etnia de las víctimas en la base de datos de la agencia, concretamente en su Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) para las muertes violentas intencionadas y en el Sistema de Información sobre Enfermedades de Notificación Obligatoria (SINAN) para los casos de violencia sexual.

Desde 2023, el gobierno federal combate la explotación sexual de niños y adolescentes en la región amazónica a través del Plan Amazonas: Seguridad y Soberanía. Los Ministerios de Derechos Humanos y Justicia colaboran en estas acciones.

La Operación Caminos Seguros, que combate todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país, registró la detención de 472 adultos y la aprehensión de 147 menores de 18 años, además del rescate de 80 niños, niñas y adolescentes entre el 30 de abril y el 15 de mayo de este año.

Más de 45 000 agentes de seguridad participaron en la operación en 421 municipios, lo que supuso la inspección de más de 8000 lugares y el interrogatorio de más de 300 000 sospechosos. Durante este periodo, la operación prestó asistencia a 2200 víctimas. La policía incautó 152 artículos relacionados con la pornografía infantil. (Fuente: Agencia Brasil)