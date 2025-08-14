Orsi viajará a Europa y se reunirá con el papa León XIV, líderes europeos y autoridades de la UE

La agenda culminará en Bruselas, donde se reunirá con autoridades de la UE: el Parlamento Europeo podría ratificar este año el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, realizará en octubre una gira oficial por Roma, Madrid y Bruselas, que incluirá reuniones con el papa León XIV, el presidente italiano Sergio Mattarella, el presidente español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI.

En Roma, Orsi participará el 16 de octubre en el 80º aniversario de la FAO y en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, donde dará un discurso. Un día después será recibido por el pontífice en el Vaticano. “Me comprometí a cursar la invitación formal para que el papa visite Uruguay”, había adelantado Orsi tras reunirse con autoridades de la Iglesia uruguaya.

En Madrid, mantendrá un nuevo encuentro con Sánchez, a quien recibió en Montevideo en julio, y se entrevistará con el rey Felipe VI. La agenda culminará en Bruselas, donde se reunirá con autoridades de la Unión Europea, en un contexto clave: el Parlamento Europeo podría ratificar este año el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE, cerrado en diciembre pasado.

Según el gobierno uruguayo, la gira busca fortalecer la cooperación política y económica con socios estratégicos y promover la agenda comercial del país en el marco del histórico pacto birregional.