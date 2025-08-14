Incidentes fronterizos agravan la tensión entre Colombia y Perú

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aliado del presidente Petro, difundió un video izando la bandera colombiana en territorio reclamado por Perú

La tensión entre Colombia y Perú aumentó tras una serie de incidentes en la disputada isla de Santa Rosa de Loreto, en el río Amazonas. El más reciente ocurrió el lunes, cuando el exalcalde de Medellín y aspirante presidencial, Daniel Quintero, izó la bandera colombiana en la isla Chinería, territorio bajo control peruano. “De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú… patria o muerte”, declaró en un video publicado en redes sociales.

La Cancillería peruana calificó el acto como una provocación que “no contribuye a la histórica convivencia armónica y pacífica” y anunció gestiones diplomáticas. Autoridades locales pidieron declararlo persona non grata, acusándolo de “pretender generar una guerra para quedarse en el poder”.

El episodio se suma al sobrevuelo no autorizado de un avión militar colombiano sobre espacio aéreo peruano el jueves pasado, que Lima consideró una “grave violación a la soberanía”, y al intento de ingreso de un contingente policial colombiano a Santa Rosa el sábado, bloqueado por la Marina de Guerra del Perú.

El analista Oscar Vidarte advirtió que “la irresponsabilidad de Petro está destruyendo una relación bilateral que ya venía mal”. El Congreso peruano citó al canciller para dar explicaciones, mientras las Fuerzas Armadas intensifican el patrullaje en la zona para evitar nuevos incidentes.