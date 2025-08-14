Falklands, reanudan zafra del Loligo, pero la situación sigue comprometida

El gobierno de Falklands y la industria pesquera acordaron un sistema de control del nivel de la biomasa para definir varias opciones con la zafra

Un incremento en el volumen de las capturas diarias del calamar Loligo ha significado, para alivio de la industria pesquera de las Islas Falkland y sus asociados, que se haya declarado que la pesquería sigue abierta y con una reanudación de operaciones. Esto sigue al anuncio la semana pasada en que la pesquería del Loligo había sido clausurada por 48 horas por problemas de conservación de biomasa y escuálidas capturas.

Sin embargo a partir del 13 de agosto esta en vigencia una veda temporaria rotante por 72 horas respecto a la zafra de Loligo. Una breve comunicación del Departamento de Pesca explicó que ello obedece a que los pesqueros al momento se están resguardando del clima adverso, y por tanto aprovechando la condición, el cierre temporario ha sido extendido hasta la medianoche del 18 de agosto.

Es más, se explicó que, “las capturas son monitoreadas diariamente y su impacto sobre los estimativos de la biomasa han sido cuidadosamente evaluados. Y, en la eventualidad de un cierre temporario implementado por el gobierno de las Islas y la industria pesquera, se ha identificado una nave, y se acotó un lapso de tiempo, para cumplir con el necesario relevamiento científico, el cual será implementado dos semanas después de cualquier potencial cierre de la pesquería.

“Se debe tomar nota que los resultados de este potencial relevamiento científico ayudaran a identificar si la zafra se da por cerrada o se autoriza su reapertura.”

El gobierno de Falklands continua a trabajar hombro con hombro junto a la industria de pesca, y más detalles sobre la evolución de los factores, serán suministrados si es que se suceden cambios materiales en la situación”.

Las informaciones son analizadas diariamente, durante el lapso de tiempo acordado, para informar sobre cualquier decisión relativa a la zafra. El Departamento de Pesca agregó que si el estimativo de biomasa cae por debajo del nivel de conservación, inmediatamente disparara un cierre temporario de la pesquería. Si cayera en el nivel mismo, la notificación de cierre se extendería, y si no hubiera riesgos inmediatos, la notificación podría ser extendida por más tiempo o la temporada continuará normal como siempre.