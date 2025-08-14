Fachin designado para presidir el STF de Brasil

Fachin fue nominado al STF por la ex presidenta Dilma Rousseff

Edson Fachin fue elegido este miércoles para presidir el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil durante los próximos dos años, a partir del 29 de septiembre. El magistrado Alexandre De Moraes asumirá la vicepresidencia.

La votación se realizó simbólicamente en el pleno del Tribunal. Fachin es actualmente vicepresidenta y, por antigüedad, asumirá el cargo. De acuerdo con el reglamento interno, la corte debe ser encabezada por el magistrado de mayor antigüedad que aún no la haya presidido.

Fachin sucederá a Luís Roberto Barroso, quien completará su mandato de dos años. Al felicitar a Fachin por su elección, Barroso afirmó que el país era afortunado de contar con él en el cargo. “Creo, tanto a nivel personal como institucional, que es una fortuna para el país contar, en este momento, con una persona de tanta calidad moral e intelectual al frente del tribunal. Reciban mi abrazo personal y el de todos mis colegas, deseándoles mucha felicidad y bendiciones para los próximos dos años. Es difícil, pero es bueno”, dijo Barroso.

Fachin agradeció a sus colegas su confianza y afirmó su intención de fortalecer la camaradería y el diálogo en el STF. “Reitero el honor de formar parte de este Tribunal. Acepto [la elección] como una misión y con la conciencia de un deber que cumplir”, declaró.

De Moraes también felicitó a Fachin por su elección. “Quiero agradecer a todos mis colegas su solidaridad y confianza, y expresar mi gran honor y alegría por poder servir nuevamente como vicepresidente del ministro Edson Fachin, con quien ya trabajé en el Tribunal Superior Electoral”, añadió.

Nominado por la expresidenta Dilma Rousseff, Fachin asumió el cargo en el Supremo Tribunal Federal en junio de 2015. El ministro nació en Rondinha y se graduó en Derecho por la Universidad Federal de Paraná (UFPR).

En el STF, fue relator de la Operación Lava Jato, el caso sobre el plazo para la demarcación de tierras indígenas y el caso conocido como ADPF das Favelas, en el que se adoptaron diversas medidas para reducir la letalidad policial durante operativos contra el narcotráfico en Río de Janeiro.

De Moraes se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) y asumió el cargo en marzo de 2017. Fue designado por el expresidente Michel Temer para suceder al juez Teori Zavascki, quien falleció en un accidente aéreo ese año.

Antes de unirse al STF, De Moraes también ocupó diversos cargos en el gobierno del estado de São Paulo, donde fue secretario de Seguridad Pública y Transporte. También se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Temer. (Fuente: Agencia Brasil)