EE. UU. confisca activos de Maduro por US$700 millones, afirma Bondi

El “régimen de terror” de Maduro continúa, señaló Bondi en una entrevista

El gobierno de Estados Unidos afirmó haber confiscado más de US$700 millones en activos del presidente venezolano Nicolás Maduro, según la fiscal general Pam Bondi en una entrevista con Fox. Estos bienes incluyen dos aviones de lujo, varias casas, una mansión en República Dominicana y una granja ecuestre.

”Esto es crimen organizado, no se diferencia de la mafia y los (presuntos delitos) relacionados con Maduro. Los activos superan los US$700 millones que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa“, declaró Bondi.

Maduro ha sido acusado de liderar el ”Cártel de los Soles“, una organización que el gobierno republicano del presidente Donald Trump designó como grupo terrorista en julio. La recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro se incrementó recientemente de US$25 millones a US$50 millones.

En respuesta, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó al Cártel de los Soles de ”invento“ de Estados Unidos. Ante este escenario, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha hecho un llamado a la unidad latinoamericana contra lo que describió como ”amenazas directas de intervención militar” por parte de Washington.

Estados Unidos reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia, de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), como presidente electo de Venezuela después del 28 de julio de 2024.